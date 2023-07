Delhi: आया नगर के नाले में मिली युवक की लाश, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस

राजधानी दिल्ली के फतेहपुरी बेरी थाना क्षेत्र के एक नाले में अज्ञान शख्स का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार को सुबह 8 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। बताया गया कि आया नगर के जी-ब्लॉक में नाले में शव पड़ा हुआ है।

आया नगर के नाले में मिली युवक की लाश, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी दिल्ली के फतेहपुरी बेरी थाना क्षेत्र के एक नाले में अज्ञान शख्स का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि रविवार को सुबह 8 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। बताया गया कि आया नगर के जी-ब्लॉक में नाले में शव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को नाले से निकाला। पुलिस शव की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। मृतक नाले में दुर्घटनावश गिरा या कोई साजिश है, इसकी जांच चल रही है।

