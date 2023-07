Delhi Double Murder: दिल्ली के सुभाष पार्क इलाके में दो लोगों की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष पार्क इलाके में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आगे बताया कि दोनों को 300 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई और वे एक-दूसरे को जानते थे।

Delhi | Two people who were residents of Subhash Park area in North East District were shot dead in separate incidents. The police are investigating the matter and more details are awaited: Delhi Police