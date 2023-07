आफत की बारिश: दिल्ली में कैफे और कचौड़ी की दुकान में काम करने वाले दो कर्मियों को लगा करंट, मौके पर मौत

दो दिनों से यमुनापार में जमकर बारिश हो रही है। इसका सितम भी देखने को मिल रहा है। पूर्वी जिले में दो अलग-अलग कैफे और कचौड़ी की दुकान में बारिश के वक्त काम करने के दौरान दो कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान मंडावली निवासी सतेंद्र नेगी व उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी माहीपत के रूप में हुई है।

दिल्ली में कैफे और कचौड़ी की दुकान में काम करने वाले दो कर्मियों को लगा करंट, मौके पर मौत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दो दिनों से यमुनापार में जमकर बारिश हो रही है। इसका सितम भी देखने को मिल रहा है। पूर्वी जिले में दो अलग-अलग कैफे और कचौड़ी की दुकान में बारिश के वक्त काम करने के दौरान दो कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान मंडावली निवासी सतेंद्र नेगी व उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी माहीपत के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शकरपुर व प्रीत विहार थाना ने लापरवाही से मौत की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है। माहीपत के परिवार में पिता सलेटी, मां शांति देवी, पत्नी सुधा, दो वर्ष का बेटा व डेढ साल की बेटी है। वह पिछले पांच वर्षों से लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास चर्चित गणेश कचौड़ी की दुकान पर नौकरी कर रहे थे। शनिवार को दिनभर बारिश आ रही थी। माहीपत दिन में दूसरी मंजिल पर मशीन में काजू पीस रहे थे, अचानक से मशीन में करंट आ गया। करंट लगते ही वह अचेत हो गए। उन्हें लोक नायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बारिश को मशीन में करंट की वजह माना जा रहा है। सूचना मिलते ही शकरपुर पुलिस की टीम दुकान पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने तक दुकान को बंद करवा दी है। पुलिस ने दुकानदान राकेश गुप्ता व उनके बेटे नवीश गुप्ता के खिलाफ लापरवाही की धारा में प्राथमिकी की है। वहीं, सतेंद्र नेगी प्रीत विहार ए ब्लाक में साल्ट कैफे में चपरासी की नौकरी करते थे। वह कैफे की रसोई में बर्तन रख रहे थे, वहां लगे गीजर के बोर्ड में करंट आ गया। उसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई।

