दिल्ली के दो AAP विधायकों को अदालत खत्म होने तक कोर्ट में रहने की सजा, जानिए पूरा मामला

दिल्ली में सोमवार को एक विशेष न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए अदालत में रहने का सजा सुनाई। ये विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा थे। इन पर 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था।

दिल्ली के दो AAP विधायकों को अदालत खत्म होने तक कोर्ट में रहने की सुनवाई सजा।

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली में सोमवार को एक विशेष न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए अदालत में रहने का सजा सुनाई। ये विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा थे। इन पर 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। कोर्ट ने उन्हें 'अदालत उठने तक' की नाममात्र की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अदालत खत्म होने तक उन्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए ये निर्देश पारित किए, जिसने 7 सितंबर, 2022 को दोनों राजनेताओं को दोषी ठहराया था। अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन से विधायक हैं जबकि संजीव झा बुराड़ी से विधायक हैं। हालांकि, न्यायाधीश ने अखिलेश पति त्रिपाठी को दी गई छह महीने की जेल की सजा और संजीव झा को दी गई तीन महीने की जेल की सजा को संशोधित कर दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 5 जनवरी, 2023 को जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने जेल की सजा को संशोधित करते हुए मामले में दोनों विधायकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत अपराध के लिए अदालत के उठने तक कारावास की सजा दी जाए।

