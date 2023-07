राजधानी दिल्ली में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर(30) को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके का है। पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार को उस समय हुई जब नाबालिग लड़की आरोपी के घर पर ट्यूशन के लिए गई थी।

दिल्ली में ट्यूशन टीचर ने 10 वर्षीय बच्ची का किया यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, पीटीआई। राजधानी दिल्ली में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर(30) को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके का है। पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार को उस समय हुई जब नाबालिग लड़की आरोपी के घर पर ट्यूशन के लिए गई थी। आरोप है कि लड़की को अकेला पाकर उसने कथित तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अमृता गुगुलोथ ने कहा कि घर लौटने के बाद लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने शाम 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने नाबालिग को काउंसलिंग और मेडिकल जांच के लिए भेजा दिया है। पुलिस ने कहा कि लड़की पिछले 15 दिनों से अन्य छात्रों के साथ आरोपी से ट्यूशन पढ़ रही थी, लेकिन घटना के समय वहां कोई भी छात्र मौजूद नहीं था। शिकायत के आधार पर ट्यूशन शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई, डीसीपी ने कहा। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

