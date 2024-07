दिल्ली के इन रूटों पर 'मोहल्ला बस सेवा' का ट्रायल शुरू, क्या महिलाओं के लिए होगा मुफ्त? परिवहन मंत्री ने बताया

एएनआई, नई दिल्ली। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला बस सेवा का ट्रायल सोमवार को दो मार्गों पर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2,080 बसें चलेंगी। मंत्री ने कहा कि इनमें से 1,040 का संचालन डीटीसी द्वारा और बाकी का संचालन डीआईएमटीएस द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह ट्रायल दो मार्गों पर शुरू हुआ है- मजलिस पार्क से प्रधान एन्क्लेव और अक्षरधाम से मयूर विहार फेज तीन तक। ट्रायल एक हफ्ते तक चलेगा और इस दौरान मिली प्रतिक्रिया के आधार पर हम दो से तीन सप्ताह में योजना शुरू करेंगे। गहलोत ने कहा कि बस सेवा का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में लास्ट मील कनेक्टिविटी को हल करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक इन बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होगी।

