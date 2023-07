जरूरत की खबर: आगरा-दिल्ली हाईवे पर 39 दिन यातायात रहेगा प्रभावित, ट्रैफिक के लिए की गई ये व्यवस्था

Delhi Agra highway News यह कार्य 10 जुलाई से 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान यातायात प्रभावित रहेगा। मथुरा-आगरा के मध्य तीसरी रेलवे लाइन डाली जा रही है। इसके लिए पुलों को चौड़ा किया जा रहा है। फरह पुल के नीचे आरसीसी बाक्स पुशिंग का काम हो चुका है। नरहौली रेलवे पुल के नीचे यह कार्य किया जाना है। इस दौरान भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

आगरा-दिल्ली हाईवे पर 39 दिन यातायात रहेगा प्रभावित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आगरा-मथुरा हाईवे पर 39 दिन तक सफर मुश्किल भरा हो सकता है। रेल विकास निगम, मथुरा-आगरा के मध्य डाली जा रही तीसरी रेलवे लाइन के लिए नरहौली पुल के पास आरसीसी बाक्स पुशिंग का कार्य करेगा। कब तक चलेगा काम? यह कार्य 10 जुलाई से 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान यातायात प्रभावित रहेगा। मथुरा-आगरा के मध्य तीसरी रेलवे लाइन डाली जा रही है। इसके लिए पुलों को चौड़ा किया जा रहा है। फरह पुल के नीचे आरसीसी बाक्स पुशिंग का काम हो चुका है। नरहौली रेलवे पुल के नीचे यह कार्य किया जाना है। इस दौरान भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दोनों ओर से आने वाले हल्के वाहनों को एक ही तरफ से निकाला जाएगा। रेल विकास निगम के उप महाप्रबंधक पीके शर्मा ने बताया यह कार्य छह जुलाई से आरंभ होना था, लेकिन पुलिस व्यवस्था न होने के कारण आरंभ नहीं हो सका। कार्यावधि में पुल के ऊपर से कोई वाहन नहीं गुजरेगा। यह की गई है व्यवस्था दिल्ली की तरफ से जाने वाले वाहनों को मथुरा के छाता (शेरगढ़) मार्ग से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते निकाला जाएगा।

आगरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को टाउनशिप चौराहा से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते निकाला जाएगा।

भरतपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को जाजन पट्टी से होते हुए मंडी चौराहा के रास्ते निकाला जाएगा।

मथुरा के छाता (शेरगढ़) से आने वाले वाहनों को भरतपुर रोड होते हुए आगरा या फरह के रास्ते निकाला जाएगा।

