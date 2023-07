Tomato Price in Delhi: दिल्ली में 140 रुपये पहुंची टमाटर की कीमत, जानिए कब तक मिलेगी राहत?

टमाटर की कीमतें 140 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। खुदरा बाजार में इसकी कीमत 140 है तो आजादपुर मंडी में इसकी थोक कीमतें 60-120 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रही। यह कीमत गुणवत्ता के आधार पर तय की गई हैं। आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कौशिक के अनुसार टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह आपूर्ति में कमी है।

दिल्ली में 140 रुपये पहुंची टमाटर की कीमत, जानिए कब तक मिलेगी राहत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। टमाटर की कीमतें 140 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। खुदरा बाजार में इसकी कीमत 140 है तो आजादपुर मंडी में इसकी थोक कीमतें 60-120 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच रही। यह कीमत गुणवत्ता के आधार पर तय की गई हैं। आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कौशिक के अनुसार टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह आपूर्ति में कमी है। वर्षा की वजह से आपूर्ति बाधित है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आपूर्ति प्रभावित हुई है। हिमाचल से आ रहा टमाटर अब, हिमाचल प्रदेश दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए एकमात्र आपूर्ति रह गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में भारी बारिश हो रही है, जिससे कटाई और परिवहन प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से नहीं हो रही आपूर्ति व्यापारियों को महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्पादक केंद्रों से आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वर्षा के कारण वहां कीमतें ऊंची चल रही हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में 25 किलोग्राम की एक क्रेट (टोकरी) की कीमत 2,400 से 3,000 रुपये के बीच है। उत्पादक केंद्रों पर प्रति किलोग्राम टमाटर की दर 100-120 रुपये प्रति किलोग्राम है। बारिश होने के बाद स्थिति होगी ठीक व्यापारी इतनी ऊंची दरों पर टमाटर को दिल्ली लाने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसे में अगले 15 दिनों में दक्षिणी राज्यों में वर्षा की स्थिति में सुधार होने पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में टमाटर की आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है, तब तक कीमत स्थिर रहेगी। इससे पहले रविवार को मदर डेयरी की दुकानों पर टमाटर 99 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। वहीं आनलाइन कंपनियां भी सोमवार को टमाटर हाइब्रिड की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे हैं।

