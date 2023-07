मैकडॉनल्ड्स ने टमाटर की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अपने खाद्य पदार्थ में टमाटर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। मैकडॉनल्ड् द्वारा चस्पा नोटिस में लिखा है कि हम आपको सर्वोत्तम सामग्री के साथ सर्वोत्तम भोजन परोसने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम पर्याप्त मात्रा में टमाटर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं जो हमारी विश्व स्तरीय कड़ी गुणवत्ता जांच को पूरा करते हैं।

Tomato Price Hike: मैकडॉनल्ड ने बंद किया टमाटर का इस्तेमाल, कहा- 'हम मजबूर हैं...'

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देशभर में टमाटर की कीमतों में भारी उछाल के बाद दिल्ली के एक मैकडॉनल्डस ने एक नोटिस चस्पा कर दिया हैं, जिसमें लिखा है कि वह अपने खाद्य पदार्थों में टमाटर उपलब्ध नहीं है। मैकडॉनल्ड्स द्वारा चस्पा नोटिस में लिखा है कि प्रिय ग्राहक, हम आपको सर्वोत्तम सामग्री के साथ सर्वोत्तम भोजन परोसने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हम पर्याप्त मात्रा में टमाटर नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से हमने टमाटर का इस्तेमाल बंद करने के लिए मजबूर हैं जो हमारी विश्व स्तरीय कड़ी गुणवत्ता जांच को पूरा करते हैं। साथ ही मैकडॉनल्ड्स ने ग्रहकों को यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि हम अपने खाद्य पदार्थ में टमाटर की आपूर्ति की करने की काम कर रहे हैं। हम आपके संरक्षण को महत्व देते हैं और आपको हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। 120 से 150 रुपये हुई कीमतें कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि टमाटर उगाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चल रही गर्मी की लहर और भारी बारिश, जिसने आपूर्ति को बाधित कर दिया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में टमाटर की कीमत मई के पहले हफ्ते में 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 120-150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

Edited By: Nitin Yadav