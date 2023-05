नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बीते दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में गोगी गैंग के तीन सदस्यों ने कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की सुए से हमलावर कर हत्या कर दी। अब इस रौंगटे खड़े करने देने वाली हत्या का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों आरोपित लगातार टिल्लू पर वार कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi | A second CCTV video emerges from Tihar Jail's Central Gallery wherein a few people can be seen bringing gangster Tillu Tajpuriya's body out. The visuals later show two other people stabbing the body and hitting it in the presence of Police personnel. pic.twitter.com/FyE09M95C7