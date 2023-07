SC में यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी मामले में तिहाड़ प्रशासन की कार्रवाई, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सहित 4 निलंबित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के कमांडर यासीन मलिक के व्यक्तिगत रूप से पेशी मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जेल प्रशासन ने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट सहित दो सहायक सुपरिंटेंडेंट और एक अन्य कर्मी को निलंबित किया है।

Delhi | Tihar Jail administration suspends four officers in Yasin Malik case including one Deputy Superintendent, and two Assistant Superintendents: Prison officials