Delhi Yamuna Flood: यमुना में हथिनीकुंड से ज्यादा इस बैराज से छोड़ा गया था पानी, जिससे दिल्ली हो गई थी जलमग्न

HighLights दिल्ली में यमुना दस जुलाई को खतरे के निशान के पार पहुंची। वर्ष 2019 में हथिनीकुंड बैराज से आठ लाख 28 हजार 72 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। यमुना बाढ़ आने के बाद हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी पर खूब सियासत हुई। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर बाढ़ का ठीकरा फोड़ते नजर आए। इस बीच यह बात सामने आई है कि हथिनीकुंड बैराज से तीन गुना अधिक पानी दिल्ली के वजीराबाद बैराज से यमुना में आईटीओ बैराज की तरफ छोड़ा गया था। इस पानी का दबाव यमुना झेल नहीं पाई। उसी दिन इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास रेगुलेटर खराब होने के बाद यमुना का पानी आईटीओ तक पानी पहुंच गया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया था। कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया दिल्ली में यमुना दस जुलाई को खतरे के निशान के पार पहुंच गई थी। इसके बाद हथिनीकुंड बैराज से 11 जुलाई को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक हर घंटे तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था। इस दौरान सुबह 11 बजे सबसे अधिक तीन लाख 59 हजार 760 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। दोपहर 12 बजे भी इतना ही पानी हथिनीकुंड बैराज से यमुना में दिल्ली की तरफ छोड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली में हालत खराब हुए। पहले भी हथिनीकुंड से छोड़ा गया था पानी तब यह बात भी सामने आई थी कि वर्ष 2019 में हथिनीकुंड बैराज से आठ लाख 28 हजार 72 क्यूसेक और वर्ष 2013 में आठ लाख छह हजार 464 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भी यमुना में बाढ़ नहीं आई थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस बार करीब साढ़े तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद दिल्ली बाढ़ में क्यों डूबी? फिर क्यों आई बाढ? जवाब में आईटीओ बैराज के पांच गेट बंद होने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि इस बैराज की क्षमता तीन लाख क्यूसेक है, जबकि वजीराबाद बैराज से 13 जुलाई को दोपहर तीन बजे 11 लाख 37 हजार 20 क्यूसेक और शाम चार बजे 10 लाख 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी दिन जल बोर्ड के वजीराबाद व चंद्रावल जल शोधन संयंत्र में पानी भर गया था। इस वजह से जल बोर्ड के तीन जल शोधन संयंत्र वजीराबाद, चंद्रावल व ओखला संयंत्र बंद करने पड़े थे। देर शाम तक इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास रेगुलेटर खराब होने और नाला नंबर 12 का तटबंध टूटने से यमुना का पानी आईटीओ तक पहुंच गया था।

