Delhi Flood: बाढ़ के बीच दिल्ली में बड़ा हादसा, मेट्रो निर्माण स्थल पर बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत

दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके के झील में नहाने के लिए गए तीन बच्चों की शुक्रवार को डूबने से मौत हो गई। बच्चों की पहचान जहांगीरपुरी एच ब्लाक के पीयूष निखिल व आशीष के रूप में हुई है। तीनों की उम्र दस से 13 वर्ष है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

मुकुंदपुर झील में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में एक ओर लोग बाढ़ से त्रस्त हैं। वहीं, दूसरी ओर शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मुकुंदपुर इलाके में दिल्ली मेट्रो के निर्माण स्थल पर बने गड्ढे में तीन बच्चे नहाते समय डूब गए। इससे उनकी मौत हो गई। पीयूष और निखिल दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम साढ़े चार बजे पुलिस को जानकारी मिली थी कि तीन बच्चे मेट्रो निर्माण स्थल पर बने गड्ढे में डूब गए हैं। पुलिस कर्मियों ने उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला और बाबू जगजीवन राम अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी जगह पर हुआ था हादसा बच्चों की पहचान जहांगीरपुरी एच ब्लॉक के पीयूष(13), निखिल(10) और आशीष(13) के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों का हंगामा बाबू जगजीवन राम अस्पताल में शवगृह के बाहर बच्चों के स्वजन हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों की मौत डूबने से हुई है। वह पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शुक्रवार दोपहर बच्चे नहाने के लिए गए थे। उसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Edited By: Geetarjun