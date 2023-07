गुरबचन सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल को एक व्यक्ति उनके ढाबे पर आया।उसने खुद को पेटीएम क्यूआर कोड बनाने वाला बताया।उसने बताया कि इस समय आफर चल रहा है और वह पेटीएम क्यूआर 50 प्रतिशत छूट के साथ एक हजार रुपये में लगा देगा। उन्हें पेटीएम क्यूआर कोड पर होने वाले खर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने आरोपित की बातों पर भरोसा किया।

Delhi News: पेटीएम कोड बनाने का झांसा देकर खाते से 2.96 लाख निकाले

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सिरसपुर स्थित ढाबे के मालिक से पेटीएम क्यूआर कोड बनाने के नाम पर दो लाख 95 हजार 999 रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित की पहचान सिरसपुर गांव के गुरबचन के रूप में हुई है। बाहरी उत्तरी जिले की साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरबचन सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल को एक व्यक्ति उनके ढाबे पर आया। उसने खुद को पेटीएम क्यूआर कोड बनाने वाला बताया। उसने बताया कि इस समय आफर चल रहा है और वह पेटीएम क्यूआर 50 प्रतिशत छूट के साथ एक हजार रुपये में लगा देगा। उन्हें पेटीएम क्यूआर कोड पर होने वाले खर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आरोपित की बातों पर भरोसा किया। कुछ देर बाद उसने अकाउंट और क्यूआर कोड को जोड़ने के लिए गुरबचन का फोन मांग लिया।इसी दौरान ढाबे पर कुछ ग्राहक आ गए। वह खाना बनाने में व्यस्त हो गए व उस व्यक्ति के पास उनका फोन करीब एक घंटे तक रहा।उन्हें विश्वास हो गया था कि वह पेटीएम एजेंट है और क्यूआर कोड बना खाता बना रहा है।इसके बाद वह चला गया। चार मई को उनके पास बैंक से काल आया कि किस्त क्यों नहीं भर रहे हो? तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से दो लाख 95 हजार 999 रुपये निकाल लिए गए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की। पुलिस आरोपित के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari