Shraddha Murder Case के हर राज से जल्द उठेगा पर्दा, गवाही के लिए साकेत कोर्ट में पेश हुए तीन चिकित्सक

Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड के हर राज से जल्द उठेगा पर्दा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड (Shraddha Murder Case) में जल्द ही कई पहलुओं से पर्दा उठेगा। ताजा मामले में आज सोमवार यानी 17 जुलाई को साकेत कोर्ट में तीन चिकित्सकों को गवाही के लिए पेश किया गया। इन तीनों चिकित्सकों से श्रद्धा ने दांत इत्यादि संबंधी अलग-अलग समस्याओं का इलाज कराया था। जानकारी के मुताबिक, अब कल यानी 18 जुलाई को सात अन्य गवाहों को कोर्ट में बयान के लिए पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि मामले में इससे पहले बुधवार (12 जुलाई) को कोर्ट में श्रद्धा के भाई का बयान दर्ज किया गया था। क्या है मामला? आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की 18 मई 2022 को महरौली इलाके में गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद महीनों तक उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े करके छतरपुर समेत दिल्ली के विभिन्न जंगलों में फेंक रहा। मामले में श्रद्धा के पिता की शिकायत पर हुई प्राथमिकी की जांच कर पुलिस ने नवंबर 2022 में उक्त मामले में आरोपित आफताब को गिरफ्तार किया था। तब वह पुलिस हिरासत में ही है।

Edited By: Abhishek Tiwari