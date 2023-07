दिल्ली में एक और हादसा: बच्चों के बाद अब तीन युवकों की डूबने से मौत, पानी से भरे गड्ढे ने ली जान

Delhi Children Death दिल्ली के द्वारका इलाके में शुक्रवार को तीन लड़कों की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स में चार लड़के दीवार फांदकर वहां बने गड्ढे के अंदर चले गए जिसमें तीनों की मौत हो गई। ऐसा नहीं लगता कि यह हादसा बाढ़ के कारण हुआ यह दुर्घटनावश डूबने का मामला है।

दिल्ली के द्वारका में डूबने से तीन लड़कों की मौत

HighLights दिल्ली में बाढ़ के कहर के बीच शनिवार रात लगभग साढ़े सात बजे हुआ हादसा। शुक्रवार को भी मुकुंदपुर इलाके में तीन बच्चों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई थी मौत। द्वारका में शनिवार को निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स में पानी भरे गड्ढे में डूबने से गई तीन और युवकों की जान।

नई दिल्ली, एएनआई। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश का कहर कम नहीं हो रहा है। द्वारका में शनिवार को तीन युवकों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बाहर निकाल लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार को भी बाहरी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मेट्रो निर्माण कार्य के पास हो रखे जलजमाव में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। द्वारका के डीसीपी एम हर्ष वर्धन ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8 बजे थाना द्वारका सेक्टर-23 के अंतर्गत तीन लड़कों के डूबने की सूचना मिली। चार लड़कों का एक समूह द्वारका सेक्टर-19 में फुटबॉल खेलकर लौट रहा था। इसी दौरान तीने बच्चे निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स की दीवार फांद गए और तीन गोल्फ कोर्स पर पानी के गड्ढे में घुस गए। बाढ़ की वजह से नहीं हुआ हादसा इससे तीनों की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह हादसा बाढ़ के कारण हुआ, यह दुर्घटनावश डूबने का मामला है। चौथे लड़के ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम अग्निशमन सेवा टीम के साथ वहां पहुंची। तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। मामले में आगे की जांच चल रही है। तीनों लड़कों की उम्र लगभग 20 वर्ष है। शुक्रवार को हुई तीन बच्चों की मौत मुकुंदपुर इलाके में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य के पास हो रखे जलजमाव में शुक्रवार दोपहर नहाने गए तीन नाबालिग डूब गए। पुलिस उन्हें पानी से निकालकर बाबू जगजीवन राम अस्पताल लेकर गई, जहां तीनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नाबालिगों की पहचान जहांगीरपुरी के एच ब्लाक के पीयूष, निखिल व आशीष के रूप में हुई है। तीनों की उम्र दस से 13 वर्ष के बीच है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया। जहांगीरपुरी थाना पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

