Delhi: चोरी के ई-रिक्शे के साथ चोर बंगाल में धराया, दिल्ली लाने में आनाकानी कर रही पुलिस

जैतपुर थाना क्षेत्र इलाके से 20 जून को चोरी हुआ जीपीएस लगे ई-रिक्शा की लोकेशन बंगाल में मिलने पर एक व्यक्ति ने जैतपुर थाना पुलिस को शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने में शिकायतकर्ता की कोई मदद नहीं की और न ही कोई कार्रवाई की। आरोप है कि जैतपुर थाने का पुलिस स्टाफ पीड़ित को कई दिनों तक यूं ही घुमाता रहा।

चोरी के ई-रिक्शे के साथ चोर बंगाल में धराया, दिल्ली लाने में आनाकानी कर रही पुलिस

Your browser does not support the audio element.