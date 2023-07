Delhi Crime: द्वारका में डॉक्टर दंपती के घर हुई सेंधमारी, लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े बदमाश

द्वारका में डॉक्टर दंपती के घर पर सेंधमारी की बड़ी घटना सामने आई है। सेंधमारों ने घर से लाखों रुपये कीमत के आभूषण व विदेशी मुद्रा पर हाथ साफ किया। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत करते हुए चोरी हुए सामान का कुल मूल्य करीब 60 लाख रुपये आंका है।

Delhi Crime: द्वारका में डॉक्टर दंपती के घर हुई सेंधमारी, लाखों के आभूषण व नकदी ले उड़े बदमाश

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका में डॉक्टर दंपती के घर पर सेंधमारी की बड़ी घटना सामने आई है। सेंधमारों ने घर से लाखों रुपये कीमत के आभूषण व विदेशी मुद्रा पर हाथ साफ किया। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत करते हुए चोरी हुए सामान का कुल मूल्य करीब 60 लाख रुपये आंका है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए द्वारका नार्थ थाना पुलिस ने प्राथमिकी कर छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के समय दंपती गए थे विदेश पीड़ित दंपती सेक्टर-4 स्थित डीडीए की एक सोसायटी में रहते हैं। घटना के समय दोनों में से यहां कोई नहीं था। पति दिलीप सिंह एक कांफ्रेंस के सिलसिले में श्रीलंका तो पत्नी अनुपमा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में थी। 11 जुलाई को तड़के इनके चालक गोपाल ने इन्हें फोन कर बताया कि घर में सेंधमारी की घटना हुई है। चालक ने यह बात पड़ोसियों को भी बताई। इसके बाद मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने देखा कि घर का ताला टूटा है। अंदर कमरे में सारा सामान बिखरा है। पुलिस टीम ने मौके से सभी साक्ष्य एकत्रित करने शुरू कर दिए। घटनास्थल की फोटोग्राफी कराई गई। फिंगर प्रिंट लिए गए। 46 लाख के सोने व हीरे के आभूषण शिकायत में कहा गया है कि घर में रखे सोने व हीरे के आभूषण बदमाश अपने साथ ले गए। चोरी किए गए आभूषण की कीमत करीब 46 लाख बताई गई है। वहीं घर में रखी विदेशी मुद्रा भी चोर ले गए। विदेशी मुद्रा की कीमत 24.5 लाख है। हाल फिलहाल उपनगरी में चोरी की यह बड़ी घटना है। द्वारका की अधिकांश सोसायटी में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। अधिकांश अपार्टमेंट के मुख्य प्रवेश द्वार पर तीसरी आंख का पहरा होने के साथ सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी भी रहती है। इसके बाद भी सेंधमारी की घटना पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न है। आशंका जताई जा रही है कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया होगा, ऐसे में चोरों की इस करतूत पर किसी की नजर नहीं जाना भी एक प्रश्न है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं।

Edited By: Abhishek Tiwari