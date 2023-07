पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को आरके पुरम सेक्टर छह स्थित मकान संख्या 847 में कुत्तों के साथ बर्बरता की शिकायत मिली। सूचना पर आरके पुरम थाने के एसएचओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां शिकायतकर्ता मकान संख्या 645 में रहने वाले राहुल से मिले। फिलहाल पुलिस ने कुत्तों के बारे में एससीडी को सूचना देकर उन बेसहारा कुत्तों को घर में से आजाद करा दिया है।

Delhi: आरके पुरम में दयनीय स्थिति में एक घर में रखे थे 10 बेसहारा कुत्ते, पुलिस ने कराया आजाद

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। आरकेपुरम सेक्टर छह इलाके में घर में दयनीय हालत में कुत्तों को बंधक बनाकर रखने का एक मामला सामने आया है। घर के अंदर खराब स्थिति व बिना पोषण के साथ रखे गए कुत्तों के दिन भर भौंकने से परेशान होकर एक पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई। दरअसल, मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त घर में आठ से 10 कुत्तों को रखा गया है और उनका मालिक उनके साथ बर्बरता करता है जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना दिल्ली नगर निगम को देकर कुत्तों को आजाद करवा दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को आरके पुरम सेक्टर छह स्थित मकान संख्या 847 में कुत्तों के साथ बर्बरता की शिकायत मिली। सूचना पर आरके पुरम थाने के एसएचओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां कालर यानि शिकायतकर्ता मकान संख्या 645 में रहने वाले राहुल से मिले। मानसिक तौर पर बीमार है शख्स पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि मकान संख्या 847 में रहने वाले खुश गोडे अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह मानसिक तौर पर बीमार हैं और अक्सर बेसहारा कुत्तों को खाना इत्यादि खिलाया करते थे। उनका शाहदरा स्थित इहबास अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्होंने अपने घर में करीब 10 कुत्तों को बंद कर रखा था जिससे कि वे किसी व्यक्ति को काट न लें। गत सोमवार को शिकायतकर्ता राहुल और खुश गोडे के बीच कुत्तों के भौंकने को लेकर बहस हुई थी जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस ने कुत्तों के बारे में एससीडी को सूचना देकर उन बेसहारा कुत्तों को घर में से आजाद करा दिया है।

