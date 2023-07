दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रहेंगी टाटा की नई इलेक्ट्रिक बसें, तकनीकी खराबी को लेकर कंपनी को दी गई थी चेतावनी

सरकार ने दो दिन के अंदर बसें ठीक कर लेने की चेतावनी दी थी। शुक्रवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया था कि डीटीसी के बेड़े में शामिल की गईं नई इलेक्ट्रिक बसों में आ रही तकनीकी खराबी को टाटा मोटर्स रविवार नौ जुलाई तक ठीक करे। अगर टाटा मोटर्स ने सोमवार तक ऐसा नहीं किया तो इन बसों को परिचालन से हटा दिया जाएगा।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में आईं नई इलेक्ट्रिक बसें चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि कंपनी ने 98 प्रतिशत तक बसें ठीक कर लेने का दावा किया है। सरकार नजर रखेगी कि बसें खराब तो नहीं हो रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों में तकनीकी खराबी को लेकर दिल्ली सरकार ने टाटा मोटर्स को चेतावनी दी थी। दो दिन के अंदर बस ठीक करने की चेतावनी सरकार ने दो दिन के अंदर बसें ठीक कर लेने की चेतावनी दी थी। इस बाबत शुक्रवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया था कि डीटीसी के बेड़े में शामिल की गईं नई इलेक्ट्रिक बसों में आ रही तकनीकी खराबी को टाटा मोटर्स रविवार नौ जुलाई तक ठीक करे। अगर टाटा मोटर्स ने सोमवार तक ऐसा नहीं किया तो इन बसों को परिचालन से हटा दिया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी किया जाएगा। दिल्ली में 120 बसें टाटा मोटर्स ने कहा है कि टीएमएल सीवी मोबिलिटी साल्यूशंस वर्तमान में दिल्ली में 120 बसें चला रही है। इन बसों में केवल छह दिनों में कुल मिलाकर 1 लाख किमी से अधिक की दूरी तय की है। कंपनी ने कहा है कि 95 प्रतिशत बसों में खराबी की समस्या दूर की ली गई है। कंपनी ने कहा है कि बसों में कोई गड़बड़ी नहीं थी, नई तकनीक के चलते छोटे मोटे इश्यू थक जिन्हें दूर कर दिया गया है।

Edited By: Abhi Malviya