देश की सबसे बड़ी मस्जिद की मीनारों में दरार, शाही इमाम ने PM से मांगी मदद

तारिक बुखारी ने बताया है कि मीनारों की दरारों से बरसात के दिनों में पानी अंदर आता है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार जामा मस्जिद मीनारों में कई जगहों पर दरार आ गई है। आरोप है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही और अनदेखी के चलते मस्जिद के ऐसे हालात हुए हैं।

Delhi: Jama Masjid advisory committee's Tariq Bukhari says there is an urgent need for restoration of Jama Masjid as there are wide gaps between stones of its three main domes due to water seepage, also many pillars & canopies in bad state; ASI team conducted a survey today. pic.twitter.com/y2pI04oeEy