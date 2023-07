'LG और सीएम को अपने मतभेद से ऊपर उठना होगा', DERC अध्यक्ष पद की नियुक्ति मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डीईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई जारी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र द्वारा जारी नए अध्यादेश के जरिए जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45 डी में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एलजी और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठकर डीईआरसी के अध्यक्ष का नाम तय करने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उन्हें अपनी कलह से ऊपर उठना होगा। एलजी और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठना चाहिए और डीईआरसी के अध्यक्ष के लिए एक नाम पर सुझाव करने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दोनों पदाधिकारी सुझाव को डीईआरसी के अध्यक्ष के हमें एक नाम बताएं।

Supreme Court suggests Delhi Lieutenant Governor (LG) and Chief Minister to sit together and decide on the name of the Chairperson of DERC (Delhi Electricity Regulatory Commission).

They are constitutional functionaries, they have to rise above bickering, says Supreme Court.… pic.twitter.com/1jgW9KlrGQ