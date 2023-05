नई दिल्ली, एएनआई। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना था, जो हो चुकी है। साथ ही पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बाहर आए पहलवानों के वकील ने कहा कि आरोपी पीड़िताओं की पहचान टीवी पर उजागर कर रहा है। आज पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी याचिका एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थी और पुलिस ने पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराकर बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई समस्या हो तो हम हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकते हैं।

वकील ने आगे कहा जांच की मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर पहले दर्ज नहीं की और न ही वो पीड़िताओं के बयान दर्ज करने के लिए तैयार थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज इस केस की मॉनीटरिंग करेंगे, लेकिन कोर्ट ने केस ही खत्म कर दिया।

Wrestlers petition | Supreme Court notes the purpose of the petition has been served as FIR has been registered and that security has been provided to wrestlers. SC says that we have closed the proceedings at this stage. SC says if petitioners wish for something else, they can… pic.twitter.com/irIqwLuZv8