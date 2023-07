मुफ्त बिजली की जंग: DERC चेयरमैन की शपथ पर दिल्ली सरकार को फिलहाल राहत, SC ने केंद्र और एलजी को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को 11 जुलाई तक स्थगित करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति की 22 जून की अधिसूचना को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस भी जारी किया है।

इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि यह दिल्ली की सबसे लोकप्रिय योजना है और एलजी अपना चेयरमैन नियुक्त कर मुफ्त बिजली बंद करना चाहते हैं।

