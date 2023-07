Satyendar Jain News: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बढ़ाई अंतरिम जमानत

Satyendar Jain News दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को चिकित्सा आधार पर आप नेता की अंतरिम जमानत को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। आज सुनवाई के दौरान उनके वकील ने बताया कि जैन की सर्जरी होनी है।

Satyendar Jain News: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Satyendar Jain News : दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को चिकित्सा आधार पर आप नेता की अंतरिम जमानत को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सर्जरी के लिए मिली जमानत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। आज की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आप नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई थी। जिसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। आज उनके वकील ने बताया कि उनकी सर्जरी होनी है। वहीं, इस दौरान ईडी के वकील ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच एम्स में कराने की मांग की। बता दें कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस वर्ष 2017 में रजिस्टर किया था, जो सीबीआई की द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित था। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को नियमित बेल मिली थी। मामले में वर्ष 2022 में निचली अदालत ने ईडी द्वारा फाइल आरोपपत्र का संज्ञान लिया था जिसके बाद जैन को गिरफ्तार किया गया था। इस आरोप पत्र में जैन उनकी पत्नी और आठ अन्य समेत चार फर्मों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। Supreme Court extends interim bail to AAP leader Satyendar Jain on medical grounds till further orders. pic.twitter.com/wPJwAevzD3— ANI (@ANI) July 10, 2023

Edited By: Abhishek Tiwari