3 सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो RRTS के लिए भी पैसे होंगे; दिल्ली सरकार को SC की फटकार

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास बीते तीन सालों में विज्ञाप पर खर्च करने को 1100 करोड़ रुपये हैं तो वह निश्चित ही आरआरटीएस जैसे इंफ्रा स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को वित्त पोशित कर सकती है। दरअसल सरकार ने बजट न होने का हवाला देते हुए आरआरटीएस के लिए अपना अंशदान नहीं दिया।

