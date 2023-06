Delhi: जब अचानक थाना पहुंचे अतिरिक्त DCP, पेट्रोलिंग की बजाय सोते हुए मिले SHO; जानिए फिर क्या हुआ?

सोमवार (26 जून) देर रात लगभग 1110 बजे जब अतिरिक्त डीसीपी ने दिल्ली सन लाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें एसएचओ विश्राम कक्ष में सोते हुए मिले। इस दौरान जब उन्हें थाने से बाहर बुलाया गया तो उन्हें विश्राम कक्ष से बाहर आने में 10 मिनट का समय लगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब उन्हें गश्त करनी थी तो वो उस समय सो रहे थे।

जब अचानक थाना पहुंचे अतिरिक्त DCP, पेट्रोलिंग की बजाय सोते हुए मिले SHO; जानिए फिर क्या हुआ?

नई दिल्ली, एएनआई। सोमवार (26 जून) देर रात लगभग 11:10 बजे जब अतिरिक्त डीसीपी ने दिल्ली सन लाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें एसएचओ विश्राम कक्ष में सोते हुए मिले। इस दौरान जब उन्हें थाने से बाहर बुलाया गया तो उन्हें विश्राम कक्ष से बाहर आने में 10 मिनट का समय लगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब उन्हें गश्त करनी थी तो वो उस समय सो रहे थे। जब उनसे ड्यूटी न करने का करण पूछा तो वो बताने में असफल रहे। इस कारण एसएचओ को तत्काल प्रभाव से जिला लाइन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

