तेज ठंडी हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर में कराया जुलाई में फरवरी का एहसास, कई इलाकों में झमाझम बारिश

शनिवार को तेज बरसात हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी। यह गिरकर 32 से 33 डिग्री तक जा सकता है। बृहस्पतिवार को भी वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री एवं न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में शुरू हुई तेज बारिश।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे और 9.00 बजे के बाद से तेज हवाएं चलने लगीं जिसने पूरा मौसम बदलकर रख दिया। वहीं कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई। नोएडा में हो रही बारिश नोएडा में गुरुवार सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है। इससे तापमान में कमी आई है और लोगों को उमस से राहत मिली है। हालांकि सड़क किनारे जलभराव की समस्या बन गई है। गाजियाबाद में तेज बारिश शुरू जिले में सुबह से बादल मंडरा रहे थे। करीब साढ़े आठ बजे काले घने बादल घिरकर आए और तेज वर्षा शुरू हो गई। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा अधिकतम 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आद्रता 82 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन वर्षा के आसार हैं।

Edited By: Pooja Tripathi