Delhi: तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत; हादसे के बाद मौके से फरार हुआ चालक

तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। (फाइल फोटो)

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुखर्जी नगर इलाके में बुधवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई व चार घायल हो गए।मृतक की पहचान आदर्श व घायलों की पहचान अनुज,अरविंद शर्मा,ब्रिजेश शर्मा और सुमीत शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान आदर्श के रूप में हुई, जबकि घायलों की पहचान अनुज,अरविंद शर्मा,ब्रिजेश शर्मा और सुमीत शर्मा के रूप में हुई है। सभी मूलरूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी नगर थाना पुलिस को बुधवार तड़के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास ट्रक द्वारा ऑटो को टक्कर मारने की जानकारी मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां क्षतिग्रस्त हालात में ऑटो खड़ा था। पास में ही ट्रक खड़ा था, जिसमें सरिये लदे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया चुका है व ट्रक चालक फरार था। शुरुआती जांच में पुलिस को पता लगा है कि लोग ऑटो में सवार होकर चंद्रावल इलाके में जा रहे थे। लोगों ने बताया कि ट्रक की टक्कर से ऑटो पलट गया।आसपास से गुजर रहे लोगों ने उन्हें बाहर निकाला व अस्पताल पहुंचाया।जहां पर आदर्श को मृत घोषित कर दिया।पुलिस फरार ट्रक चालक को पकड़ने के प्रयास कर रही है।

