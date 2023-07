Delhi: बेटे ने बुजुर्ग मां को सूए से गोदकर मौत के घाट उतारा, पिता ने कहा- बेटा मानसिक रूप से है बीमार

केएन काटजू थाना क्षेत्र में बेटे ने मां की सूए से कई बार घोंपकर हत्या कर दी। महिला की पहचान 64 वर्षीय सतवंत कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के बेटे रिंकू देओल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

बेटे ने बुजुर्ग मां को सुए से गोदकर मौत के घाट उतारा।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केएन काटजू थाना क्षेत्र में बेटे ने मां की सूए से कई बार घोंपकर हत्या कर दी। महिला की पहचान 64 वर्षीय सतवंत कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के बेटे रिंकू देओल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गेस्ट टीचर थीं सतवंत सतवंत कौर पति प्रीतम सिंह और बेटे रिंकू के साथ रोहिणी सेक्टर-15 स्थित मकान की पहली मंजिल पर रहती थी। वह सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षक थी और प्रीतम सिंह एमसीडी कर्मचारी हैं। मानसिक रूप से कमजोर है बेटा पड़ोसियों ने बताया कि ये किसी से बात नहीं करते थे। रिंकू मानसिक रूप से बीमार है और उसका मां के साथ झगड़ा होता रहता था। इस वजह से उसके पिता कई बार उसको अपने साथ ड्यूटी पर लेकर जाते थे। शुक्रवार शाम को उसकी मां से कहासुनी हुई और उसने सूए से कई वार कर मां की निर्मम हत्या कर दी। महिला का शव पुलिस ने बरामद किया इसके बाद खुद पुलिस को जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम को केएन काटजू मार्ग थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब पहुंची तो वहां पर बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। शरीर पर चोट के निशान थे। बेटे का चल रहा इलाज पुलिस उसे अंबेडकर अस्पताल लेकर गई, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की तो पता लगा कि महिला की हत्या उसके बेटे रिंकू देओल ने की है। स्वजन ने बताया कि रिंकू मानसिक रूप से बीमार है। उसका इलाज चल रहा है।

