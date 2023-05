नोएडा से जुड़ेगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, ट्रेवल में 3-4 घंटे कम लगेगा समय; दिल्ली-NCR को होगा फायदा

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से एनसीआर के शहरों को जोड़ने के लिए एक छह लाइन का राजमार्ग विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। इस राजमार्ग के बनने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर नोएडा से पहुंचने के लिए 3-4 घंटे तक का समय कम हो जाएगा।

As part of the Bharatmala Pariyojana, a 6-Lane highway is being developed from Jaitpur-Pushta Road to the junction near the KMP Expressway section of National Highway 148. This 50 km long stretch will connect Delhi, Uttar Pradesh, and Haryana, encompassing Noida, Faridabad,… pic.twitter.com/33a2RM3yOA