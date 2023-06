Delhi Shraddha Murder Case: आफताब के खिलाफ साकेत कोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल, गवाहों के बयान हो रहे रिकॉर्ड

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ आज गुरुवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का काम शुरू कर दिया गया है।

Trial begins in Shraddha Walker murder case against accused Aftab Poonawala in Delhi's Saket Court. Recording of the statement of prosecution witnesses in the case has been started.