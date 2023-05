Shraddha Murder Case: आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय, चलेगा मर्डर का केस

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Shraddha Murder Case: देशभर को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, आरोपित ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और ट्रायल का दावा किया है।

जानकारी के मुताबिक, साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने श्रद्धा हत्याकांड में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

2022 Shraddhar murder case | Accused Aftab Amin Poonawala denies the charges against him and claims trial.

The matter has been set for trial, listed to record prosecution evidence on June 1.