कपिल सांगवान गैंग के शूटर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, अमेरिका में बनी पिस्तौल क्राइम ब्रांच ने की बरामद

नई दिल्ली, एएनआई। कपिल सांगवान गैंग के शार्प शूटर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शूटर से पुलिस ने अमेरिका में बनी पिस्तौल भी बरामद की है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कहा कि ये शार्प शूटर 11 जुलाई से फरार था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली की शूटर परवीन राजौरी गार्डन पहुंचने वाला है, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपित को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने परवीन के घर से पिस्तौल भी बरामद की है।

