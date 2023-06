Delhi Crime: शाहिद ने कपड़े बदलते वक्त 13 वर्षीय लड़की का बनाया VIDEO, फिर ब्लैकमेल कर किया यौन उत्पीड़न

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में शाहिद नाम के शख्स (41) को एक 13 वर्षीय लड़की को धमकी देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसके माता-पिता की शिकायत के अनुसार, उसी घर में किराएदार के रूप में रहने वाले आरोपी ने उसे यह दावा करते हुए ब्लैकमेल किया कि उसने उसके कपड़े बदलते समय उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए और कई बार उसका यौन उत्पीड़न भी किया। पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया। आगे की जांच चल रही है।

