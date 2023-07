Delhi Murder: अश्लील हरकतें करने से टोका तो चाकू से किए ताबड़तोड़ 10 वार, सिक्योरिटी गार्ड की अस्पताल में मौत

दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार एमबी रोड पर पुल प्रह्लादपुर थाने से बदरपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर फुटओवर ब्रिज के पास बिहार के विकास कुमार एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। रात को जब वह ड्यूटी पर थे तो उन्होंने देखा कि पास में बैठे युवक-युवती अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने इन युवक-युवती को वहां अश्लील हरकते करने पर टोक दिया ।

Delhi Murder: अश्लील हरकतें करने से टोका तो चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

Your browser does not support the audio element.

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। पुल प्रहलादपुर इलाके में सिक्योरिटी गार्ड युवक विकास कुमार(26) को अश्लील हरकतें कर रहे युवक व युवती को टोकना भारी पड़ गया। टोकने पर आरोपित युवक इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने साथियों को बुलाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर विकास की हत्या कर दी। हत्या के लिए पहले आरोपित ने मौके पर अपने चार से पांच साथियों को बुलाया और उसके साथी चाकू व अन्य हथियार लेकर आ गए और वार कर दिया। जिसके बाद विकास कुमार को बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार एमबी रोड पर पुल प्रह्लादपुर थाने से बदरपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर फुटओवर ब्रिज के पास बिहार के विकास कुमार एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। रात को जब वह ड्यूटी पर थे तो उन्होंने देखा कि पास में बैठे युवक-युवती अश्लील हरकतें कर रहे हैं। आरोपित ने चाकू से विकास पर किए चाकू से 10 वार उन्होंने इन युवक-युवती को वहां अश्लील हरकते करने पर टोक दिया । इससे गुस्सा होकर युवक ने अपने चार से पांच साथियों को बुला लिया। साथियों ने विकास कुमार को पकड़ लिया और आरोपित ने चाकू से विकास पर चाकू से ताबड़तोड़ करीब 10 वार कर दिए। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात के समय युवती मौके पर मौजूद थी। बाद में वहां से गुजरते किसी राहगीर ने रात 10.30 बजे इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने विकास को एमबी रोड स्थित बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया , जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

Edited By: Abhishek Tiwari