सौरभ भारद्वाज ने LG को लिखा पत्र, मंत्रियों के निर्देशों को न मानने वाले तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की

दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि इन्होंने दो मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं किया था जिसमें डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग (WHO Building) के पास नाले के रेगुलेटर खराब होने के लिए एनडीआरएफ और आर्मी इंजीनियर्स रेजिमेंट को बुलाने को कहा था।

सौरभ भारद्वाज ने LG को लिखा पत्र, मंत्रियों के निर्देशों को न मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि इन्होंने दो मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसमें डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग (WHO Building) के पास नाले के रेगुलेटर खराब होने के लिए एनडीआरएफ और आर्मी इंजीनियर्स रेजिमेंट को बुलाने को कहा था। सौरभ भारद्वाज ने पत्र में लिखा है कि अधिकारियों ने निर्देशों की अनदेखी की, जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सहित दिल्ली के वीआईपी इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। अगर मंत्रियों के निर्देशों का पालन किया गया होता और पिछली रात सेना/एनडीआरएफ को बुलाया गया होता तो बाढ़ से बचा जा सकता था। उन्होंने लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश थी। क्या था मामला? दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, उपराज्यपाल की मौजूदगी में गुरुवार रात आईटीओ क्षेत्र में बाढ़ का कारण बने क्षतिग्रस्त जल नियामक को ठीक करने के लिए एनडीआरएफ टीमों को तैनात करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया, बावजूद इसके उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिल्ली के मंत्री ने दावा किया कि हमने कल रात वॉट्सऐप ग्रुप पर मुख्य सचिव को एनडीआरएफ को बुलाने के लिए कहा, नहीं तो पानी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में घुस सकता है, लेकिन हमारे मैसेज को नजरअंदाज कर दिया गया। एनडीआरएफ की तैनाती में कथित देरी के बारे में बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि गुरुवार रात संभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, एनडीआरएफ की टीमें तैनात नहीं की गईं। उन्होंने आगे कहा कि अश्वनी कुमार संभागीय आयुक्त हैं और एक मंत्री के बार-बार अनुरोध के बाद भी एनडीआरएफ को रात में नहीं बुलाया गया। क्या वे अध्यादेश के कारण कुछ करेंगे? क्या बोले एलजी? एलजी ने जवाब में कहा था "यह समय टीम वर्क का है, एक-दूसरे पर दोष लगाने का नहीं। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल यह जरूरी नहीं है।"

Edited By: Geetarjun