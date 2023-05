Delhi: तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए लाया गया सफदरगंज अस्पताल

नई दिल्ली, एएनआई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद आज सोमवार को उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल लाया गया है।

