शारदा यूनिवर्सिटी ने बनाई शानदार वेबसीरीज ट्रौन्टेड

नई दिल्ली, जागरण डेस्क। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट (एसएसएमएफई) और एमएडीआई फिल्म प्रोडक्शंस द्वारा'ट्रौन्टेड', वेब सीरीज का निर्माण किया गया है। यह पांच एपिसोड की सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज है, जो अपनी बात को दमदार तरीके से कह रही है। यह सीरीज रोमांचकारी है जो अंत तक आपको बांधे रखती है। ट्रौन्टेड का निर्देशन एफटीआईआई के पूर्व छात्र कैलाश धूरिया ने किया है और इसका निर्माण शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कर्नल मनीष बंभा, पी.के गुप्ता और प्रो चांसलर वाई.के गुप्ता द्वारा किया गया है। वेबसीरीज, ट्रैंटेड, अपनी तरह की पहली सीरीज है जो अनुभवी शिक्षकों और प्रोफेशनल्स के सक्षम मार्गदर्शन के तहत छात्रों की प्रतिभा को सामने लाती है। यह एक अभूतपूर्व पहल है जो शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को पाटती है। डॉ. रितु सूद (डीन, एसएसएमएफई) और प्रोफेसर संजीव सूद (प्रोफेसर, एसएसएमएफई) के कुशल मार्गदर्शन में फिल्माई गई यह सीरीज शनाया के बारे में है जो आहत, अपमानित और प्रताड़ित है। सीरीज विषाक्त मित्रता, मानसिक स्वास्थ्य, जाति असमानता और यौन उत्पीड़न जैसे विभिन्न विषयों पर सटीक टिप्पणी करती है। इस नोट पर, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के डीन, प्रोफेसर (डॉ.) रितु सूद ने कहा कि इस वेब सीरीज पर काम में छात्रों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट रचनात्मकता को देखकर बेहद खुश और उत्साहित हूं। हमारा उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक तौर-तरीकों में लागू करना और अपने छात्रों को इंडस्ट्री के लिहाज से तैयार करना है। शारदा विश्वविद्यालय और एमएडीआई फिल्म प्रोडक्शंस के बीच एमओयू किया गया है जिसके तहत एसएसएमएफई के छात्रों को शामिल करते हुए कई और क्रिएटिव वेंचर्स पाइपलाइन में है। इसमें कई वेबसीरीज और फीचर फिल्म शामिल है।

