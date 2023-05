नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से हुई झड़प के बाद लोगों को धरना स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया था। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को एलान किया कि वह प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में दिल्ली सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगा, जिसके बाद रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में धरना स्थल पर सुरक्षा को बढ़ा दी है।

रेसलर्स भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और सांसद बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। एसकेएम के शनिवार को जारी बयान के मुताबिक, 7 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से संगठन के कई नेता जंतर-मंतर पर धरना स्थल का दौरा करेंगे और प्रदर्शनकारी पहलवानों को समर्थन देंगे।

Security increased at the Delhi-Ghazipur border as farmers likely to march towards Jantar Mantar to join wrestlers' protest pic.twitter.com/siXyHjg0QJ