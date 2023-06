Sakshi Murder: साक्षी पर 66 सेकेंड में 34 वार.. खौफनाक हत्याकांड पर NCPCR हुआ एक्टिव, दिल्ली पुलिस को भेजा समन

नई दिल्ली, एजेंसी। Sakshi Murder Case: साक्षी मर्डर केस को लेकर दिल्ली महिला आयोग दिल्ली पुलिस को पहले ही नोटिस भेज चुकी है। मामले को लेकर अब राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण आयोग भी एक्टिव हो गया है।

Delhi | Shahbad dairy minor girl murder case: NCPCR send summons to Senior Resident doctor of Baba Sahib Ambedkar Hospital, DCP, North District and DM, North District to appear before the commission on June 7 with the victim's post-mortem copy, FIR copy and details of action…