Delhi: करंट लगने से बच्चों के सामने तड़पती रही साक्षी... मामले में इंजीनियर से हुई पूछताछ; जल्द सामने आएगा सच

करंट लगने साक्षी की मौत के मामले में जांच जारी। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गत दिनों बिजली का करंट लगने से शिक्षिका की मौत के मामले में रेलवे थाना पुलिस ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर भारत भूषण को हिरासत में लेकर कई घंटे तक पूछताछ की और बाद में उन्हें छोड़ दिया है। उनसे दोबारा भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, भारत भूषण उत्तरी दिल्ली के किशन गंज स्थित रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम करने वाले भारत भूषण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के खंभे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। रेलवे प्राधिकरण ने किया था निरीक्षण पुलिस उपायुक्त (रेलवे) अपूर्व गुप्ता ने कहा कि 27 जून को रेलवे प्राधिकरण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट रेलवे अधिकारियों को सौंप दी गई थी। 27 जून को भूषण को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। पूछताछ के बाद, उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत बाध्य किया गया। रविवार को बारिश के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में गलती से बिजली के तार के संपर्क में आने से साक्षी आहूजा नाम की शिक्षिका की मौत हो गई थी। आहूजा बारिश में स्टेशन की ओर जा रही थीं तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। गिरने से बचने के लिए उसने बिजली का खंभा पकड़ लिया था, जिससे वह खुले कुछ तारों के संपर्क में आ गई थी। पीड़िता के पति अंकित आहूजा ने मुकदमा दर्ज करा दिया था।

Edited By: Abhi Malviya