नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साक्षी तो 16 किमी दूर किशोर की बिजली से गई जान, पानी में उतर आया था करंट

25 मई को हुई तेज बारिश के बाद करंट से सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में साक्षी की ही मौत नहीं हुई थी बल्कि दक्षिणी दिल्ली इलाके में गली में भरे पानी में बिजली के टूटे तार से फैले करंट से एक किशोर की भी मौत हुई थी। 17 वर्षीय सोहेल कुछ दिन पहले ही बेगलुरु से अपने मामा के घर दिल्ली आया था।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साक्षी तो 16 किमी दूर किशोर की बिजली से गई जान

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। रविवार को हुई तेज बारिश में करंट से सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में साक्षी की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि दक्षिणी दिल्ली इलाके में गली में भरे पानी में बिजली के टूटे तार से फैले करंट से एक किशोर की भी मौत हुई थी। घटना न्यू फ्रेंड्स कालोनी इलाके की है। मामा के घर आया था दिल्ली सूचना के बाद पुलिस ने किशोर के शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है। मृतक की शिनाख्त 17 वर्षीय सोहेल के रूप में हुई है। वह कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु से अपने मामा के घर दिल्ली आया था। सोहेल का परिवार मूलरूप से बंगाल का रहने वाला है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि सोहेल दिन भर अपने मामा के घर रहता था और रात में सोने के लिए अपने एक जानकार जमाल के घर जाता था। बारिश से पानी में उतर आया था करंट रविवार सुबह करीब पांच बजे नींद खुलने पर सोहेल अपने मामा के घर जाने के लिए निकला। जमाल के घर के बाहर गली में बारिश का पानी भरा हुआ था। सोहेल कुछ दूर चलने के बाद पानी में उतरा गया, वहां पहले से ही बिजली का तार गिरा हुआ था। इसकी वजह से वह करंट की चपेट में आ गया और पानी में ही गिर गया। शोर सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। एनएफसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली कंपनी को कॉल कर लाइन को बंद कराया। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही से हुई मौत की धारा में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर घटना की जांच कराने के लिए पत्र लिखा है।

Edited By: Shyamji Tiwari