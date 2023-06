Delhi: नाइजीरियाई महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को HC से राहत, दो दोषियों को 20 साल की सजा

2014 में एक नाइजीरियाई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दाेषियों की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल से कम करके 20 साल कर दिया। महिला को एक मकान में ले जाकर दोषियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद उसे कार में डालकर एक मेट्रो पिलर के पास फेंक दिया था।

नाइजीरियाई महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को HC से राहत

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 2014 में एक नाइजीरियाई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दाेषियों की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल से कम करके 20 साल कर दिया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक दोषी जहां अविवाहित है, जबकि दूसरे को अपने बच्चों और माता-पिता की देखभाल करनी होगी और उनके सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती अदालत ने साथ ही कहा कि डीएनए विश्लेषण के दौरान वीर्य के निशान की अनुपस्थिति पीड़िता के दावे को गलत साबित नहीं करती है। अदालत ने उक्त निर्णय राज कुमार और दिनेश की अपील याचिका पर दिया। दोनों ने दोषी ठहराने और 30 साल जेल की सजा सुनाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और पीड़िता के विश्वसनीय का बयान को देखते हुए अदालत को दोषसिद्धि के निचली अदालत के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली। यह घटना 18-19 जून 2014 की मध्यरात्रि को तब हुई थी, जब नाइजीरियाई नागरिक महिला जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक दोस्त की पार्टी से लौटने के दौरान ऑटो की तलाश कर रही थी। मकान में ले जाकर किया था दुष्कर्म तभी एक कार उसके पास रुकी और दोषियों ने उसे वाहन में बिठा लिया था। महिला को एक मकान में ले जाकर दोषियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद उसे कार में डालकर एक मेट्रो पिलर के पास फेंक दिया था। दोनों ने उसका कीमती सामान से भरा बैग भी छीन लिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपितों को को गिरफ्तार कर लिया गया। दोषियों के वकील ने दावा किया कि यह गलत पहचान का मामला था और उन्हें उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जो उन्होंने नहीं किया था।

Edited By: Shyamji Tiwari