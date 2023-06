Rapid Rail: जुलाई में साहिबाबाद से दुहाई के बीच रफ्तार भर भरेगी रैपिडएक्स! रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी

Rapid Rail Latest News Updates रेल मंत्रालय ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में आरआरटीएस रोलिंग स्टाक को मंजूरी दे दी थी। इसकी डिजाइन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। इन मंजूरियों के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट पर आरआरटीएस कारिडोर का प्राथमिक खंड देश की पहली रेलवे प्रणाली होगी जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति होगी।

Rapid Rail: जुलाई के पहले हफ्ते में साहिबाबाद से दुहाई के बीच रफ्तार भर भरेगी रैपिडएक्स

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कारिडोर के साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड पर रैपिडएक्स के जुलाई के पहले हफ्ते में रफ्तार भरने की संभावना है। केंद्र सरकार के मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) ने इसके संचालन को स्वीकृति दे दी है। अब केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की तारीख घोषित होनी है। बता दें कि रेल मंत्रालय ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में आरआरटीएस रोलिंग स्टाक को मंजूरी दे दी थी। इसकी डिजाइन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। इन मंजूरियों के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट पर आरआरटीएस कारिडोर का प्राथमिक खंड देश की पहली रेलवे प्रणाली होगी, जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति होगी। पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक सुरक्षा जांचकर्ताओं ने इस अत्याधुनिक परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की प्रक्रियाओं की सख्त जांच की है। इस प्रकार, सिस्टम की गहन जांच के बाद ही इसे रेल मंत्रालय और मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी मिली है। बता दें कि इस परियोजना का काम इतनी तेज गति से हुआ है कि एनसीआरटीसी जून 2019 में निर्माण कार्य शुरू होने के महज चार वर्ष के भीतर रैपिडएक्स सेवाओं का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के संकल्प को प्रभावित नहीं कर सकी। एनसीआरटीसी टीम ने परियोजना को साकार करने में तेजी से प्रगति की है। आलम यह है कि एनसीआरटीसी जून 2025 की तय समय-सीमा के भीतर मेरठ में मेट्रो सेवाओं के साथ संपूर्ण कारिडोर को चालू करने के लिए प्रयासरत है। परियोजना कार्यान्वयन की इस यात्रा के दौरान टीम एनसीआरटीसी ने कई हितधारकों के साथ काम किया। इन हितधारकों में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, यूपी, हरियाणा, राजस्थान की राज्य सरकारों समेत कई अन्य शामिल हैं।

Edited By: Narender Sanwariya