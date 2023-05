नई दिल्ली, पीटीआई। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर खिलाड़ियों का धरना जंतर-मंतर पर 12वें दिन गुरुवार को जारी है। इस दौरान पहलवानों को लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है।

इसी कड़ी में पहलवानों को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी साथ मिला है। टिकैत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरना स्थल से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग की है।

किसान नेता ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार मामले का तुरंत संज्ञान ले पूरा देश न्याय की इस लड़ाई में पहलवानों के साथ है।

टिकैत ने कहा, "सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस के द्वारा देश के पहलवानों की न्याय की इस लड़ाई में साथ देने के लिए गए देश के पहलवानों, किसानों, पत्रकारों, युवाओं की गिरफ्तारी देश में एक नई क्रांति का आगाज करेगी। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करे।"

VIDEO | Heavy police deployment at Delhi's Jantar Mantar where a scuffle broke out between protesting wrestlers and cops last night. pic.twitter.com/Tvdw1TKOd8