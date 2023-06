Rahul Gandhi Birthday: राहुल गांधी के जन्मदिन पर खास तैयारी, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ऑफिस के बाहर कई पोस्टर लगाए गए हैं।

AICC के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को मोहब्बत का रखवाला बताया है तो किसी ने उन्हें भारत का तपस्वी पंडित बताया है। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने नई दिल्ली में 5 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की भी योजना बनाई है।

#WATCH | Posters, extending birthday greetings to Congress leader Rahul Gandhi, put up outside AICC Headquarters in Delhi.

Rahul Gandhi celebrates his birthday today, 19th June. pic.twitter.com/D3C12FgDpG