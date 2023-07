कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार की अनुमति देने से होगी नियमों की अवहेलना, ASI ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष

साकेत कोर्ट के समक्ष सोमवार को कुतुबमीनार परिसर में पूजा के अधिकार मामले में अधिवक्ता डॉ. सुभाष गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि परिसर में पूजा के अधिकार की अनुमति देने पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की अवहेलना होने के साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था भी बिगड़ सकती है।

कुतुबमीनार परिसर में पूजा का अधिकार की अनुमति देने से होगी नियमों की अवहेलना

दक्षिणी दिल्ली [रजनीश कुमार पाण्डेय]। साकेत कोर्ट के समक्ष सोमवार को कुतुबमीनार परिसर में पूजा के अधिकार मामले में अधिवक्ता डॉ. सुभाष गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि परिसर में पूजा के अधिकार की अनुमति देने पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की अवहेलना होने के साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इससे पहले 24 अप्रैल को अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और भक्तों का पक्ष रखा था और उन्होंने इस दौरान पूजा के अधिकार मामले में सुनवाई क्यों जरूरी है, इस पर प्रकाश डाला था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में एएसआइ का पक्ष रखने के लिए सोमवार यानि 17 जुलाई की तारीख दी थी। एएसआइ की तरफ से दी गई ये दलील एएसआइ की ओर से पेश हुए वकील डॉ. सुभाष गुप्ता ने कहा कि यह तो तथ्य है और ऐतिहासिक भी है कि 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद कुतुबमीनार बनाया गया है। इससे संबंधित एएसआइ ने कुतुबमीनार परिसर में एक प्लेट लगाकर आम लोगों को बताया भी है। हालांकि मंदिरों के ध्वस्तीकरण के बाद कुतुबमीनार को जब बनाया गया तो उन मंदिरों के मलबे का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में कर लिया गया। इसके चलते देवी-देवताओं की मूर्तियां कुतुबमीनार परिसर में अव्यस्थित रूप से लग गईं। लेकिन जब 1914 एएसआइ को सौंपा गया तो वहां किसी तरह की कोई पूजा अथवा प्रार्थना नहीं की जा रही थी। इस दौरान इस इमारत को एएसआइ को सौंपे जाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार, 60 दिनों के अंदर कोई भी इस पर अपनी आपत्ति जता सकता था। लेकिन ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। जब एएसआइ को कोई इमारत या प्राचीन धरोहर इत्यादि सौंपी जाती है तो उस इमारत की तत्कालीन संरचना को ही उसकी वास्तविक संरचना के रूप में लिया जाता है जिसमें बाद में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि किया जाता है तो यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की अवहेलना की श्रेणी में आता है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है।

