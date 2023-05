Wrestlers Protest: बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों ने जंतर मंतर से पालिका बाजार तक निकाला मार्च

नई दिल्ली, पीटीआई। जंतर मंतर पर पहलवानों का भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना-प्रदर्शन जारी है। सोमवार की शाम को उन्होंने जंतर मंतर से पालिका बाजार तक मार्च निकाला है। वो लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मार्च में पहलवानों के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पहुंचे।

VIDEO | Protesting wrestlers held a march from Jantar Mantar to Palika Bazar in Delhi earlier today. pic.twitter.com/M7fykfEN8I