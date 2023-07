राजधानी में सांसों का संकट दूर! दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हुआ 30 प्रतिशत का सुधार, गोपाल राय ने कही बड़ी बात

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदुषण का स्तर कम हो गया है। गोपाल राय ने यह बात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के दौरान कही। इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दो करोड़ पेड़ लगाने का वादा किया था दिल्ली सरकार इस वादे को पूरा करने के बेहद करीब है।

नई दिल्ली, पीटीआई। एक तरफ जहां देशभर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में 30 प्रतिशत का सुधार हुआ है। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। गोपाल राय ने यह बात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के दौरान कही। दो करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य जल्द होगा पूरा इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दो करोड़ पेड़ लगाने का वादा किया था, दिल्ली सरकार इस वादे को पूरा करने के बेहद करीब है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले हमने ये वादा किया था। हमने 2020-21 में 32 लाख पेड़ लगाए, 2021-22 में 35 लाख पेड़ लगाए हैं। वहीं 2023-24 में 50 लाख पेड़ लगाए हैं।

